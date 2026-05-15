Horn von Afrika: Vereinte Nationen warnen vor Hungersnot in Somalia

Die UN warnt vor einer Verschärfung der Hungerkrise in Somalia. Erstmals seit 2022 besteht wieder ein konkretes Risiko einer Hungersnot durch Dürre, fehlende Hilfen und Konflikte.
Die Vereinten Nationen warnen vor einer Verschärfung der Hungerkrise in Somalia. Die Ernährungslage in dem Land am Horn von Afrika verschlechtere sich weiter: „Erstmals seit der Krise von 2022 besteht wieder ein konkretes Risiko einer Hungersnot“, teilten mehrere UN-Organisationen, darunter das Welternährungsprogramm (WFP), am Freitag in der Hauptstadt Mogadischu mit. Mehrere Faktoren seien für die Zuspitzung der Krise verantwortlich, darunter eine anhaltende Dürre, ausbleibende Hilfsgelder sowie die Folgen des Konflikts im Nahen Osten.