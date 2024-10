1 Das Unglück ereignete sich in Horgenzell im Kreis Ravensburg. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: dpa/Robert Michael

Mit Hilfe eines Radladers werden auf einem Feld im Kreis Ravensburg Birnen auf einen Anhänger geladen. Dann kommt es wohl zu einem folgenschweren Bedienfehler am Fahrzeug.











Eine Jugendliche ist in Horgenzell (Kreis Ravensburg) zwischen der Schaufel eines Radladers und einem Anhänger eingeklemmt worden. Die 14-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.