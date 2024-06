Horb: 500.000 Euro Schaden bei Brand in landwirtschaftlichem Betrieb

1 70 Kräfte der Feuerwehr rückten bei dem Einsatz aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Montagabend ist es in Horb zu einem großen Brand gekommen. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdiensts waren noch bis in den frühen Dienstagmorgen hinein im Einsatz.











Am Montagabend sind zwei Hallen eines landwirtschaftlichen Betriebs in Horb im Stadtteil Altheim in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Dienstagmorgen an, wie die Polizei mitteilte. In einer Halle wurden sogenannte Hackschnitzel gelagert, in der anderen war eine Trocknungsanlage installiert. Der Schaden wurde auf 500 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.