Im neuen Pixar-Animationsabenteuer "Hoppers" spricht Heidi Klum die Hai-Dame Hai-Di. Sie werde ja sowieso schon immer für ihre unverkennbare Stimme "getriezt", lacht das Model im Interview - "deswegen war das perfekt für diesen Hai".
Heidi Klum (52) schwimmt auf der Animationswelle: Im neuen Disney-Pixar-Film "Hoppers", der am 5. März in den deutschen Kinos startet, leiht die "Germany's next Topmodel"-Chefin der Hai-Dame Hai-Di nicht nur ihre unverwechselbare Stimme, sondern gleich auch ihren Namen. Dass ausgerechnet ein Hai perfekt zu ihr passt, findet Klum wenig überraschend: "Haie grinsen auch so breit, wenn sie vorbeischwimmen", lacht sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.