Hopfengarten in Sindelfingen: Neuer Biergarten wird eröffnet –„Es ist überfällig, dass hier etwas hinkommt“

Nach sechs Jahren ohne gastronomisches Angebot eröffnet am Freitag, 17. April, ein neuer Biergarten beim Sportverein VfL Sindelfingen. Doch das ist erst der Anfang, sagen die Wirte.

Geht’s jetzt los?“, fragt ein Mann, der mit seinem Fahrrad am neuen Biergarten des VfL Sindelfingen angehalten hat. Die Gartentische stehen aufgereiht auf der Schotterfläche, die Sonnenschirme sind in Position. Aber statt Servicekräften sind es noch Handwerker, die im Hopfengarten unterwegs sind und letzte Handgriffe machen. Auch die neuen Gastronomen, Philipp Hettler und Valentin Hillengass, packen mit an und schrauben die fehlenden Bretter an die Verkleidung der Essensausgabe.

„An diesem Freitag starten wir mit dem Soft-Opening“, sagt Hettler. Das bedeutet: Der Biergarten hat ab dann geöffnet und Besucher sind willkommen. Allerdings sind manche Abläufe womöglich noch nicht ganz perfekt. Das Team läuft sich warm. Die offizielle Eröffnung findet am 2. Mai statt. „Ab dann können wir abliefern“, sagt Hillengass.

Klassische Biergartengerichte und leichte Kost

Los geht es mit einem klassischen Biergartenbetrieb mit 400 Sitzplätzen. Das heißt: Selbstbedienung, alles spielt draußen ab. Es gibt einfache Küche mit klassischen Biergartengerichten wie Wurstsalat oder Maultaschen, als Sportvereinsgastronomie bietet das Team aber auch leichte Fitnessgerichte wie Bowls und Salate.

Hillengass und Hettler sind ein eingespieltes Team. Foto: Stefanie Schlecht

Das Gastro-Duo nennt die jetzige Phase eine Interimslösung, denn die beiden planen weiter unten auf dem Gelände ergänzend den Bau einer Almhütte. „Ab dann kochen wir richtig“, kündigt Hillengass an. Den Bauantrag haben die Gastronomen schon eingereicht und hoffen, im Sommer mit dem Bau beginnen und im November eröffnen zu können. Während der Biergarten nur in den warmen Monaten betrieben wird, soll die Almhütte ganzjährig geöffnet haben. Innen wird es 150 Sitzplätze geben, dort werden die Gäste am Tisch bedient, ebenso auf der angrenzenden Terrasse. Insgesamt kommen der Hopfengarten und die Hopfenalm dann auf 800 Plätze.

Das Gebäude soll nicht nur Alm heißen, sondern auch Alm sein. Innen wird sie mit alpinem Altholz verkleidet, serviert werden Kaiserschmarrn und Braten mit Knödel. „Es soll so sein, dass man denkt, man ist in Österreich auf 2000 Meter“, sagt Hillengass.

Wer sind die beiden neuen Wirte?

Die Gastronomen aus Stuttgart bringen viel Erfahrung mit. Der Hopfengarten ist ihr zehntes Projekt, die beiden führen unter anderem in Stuttgart den Biergarten auf der Karlshöhe Tschechen&Söhne, die Marshall Bar, das Wirtshaus Hotzenplotz, den japanischen Technoclub Wabi Sabi, sie organisieren den Stuttgarter Punschwald und machen Catering für Firmen. Beide haben unabhängig voneinander in der Gastronomie Fuß gefasst, vergangenes Jahr haben sie ihre Firmen zusammengelegt und betreiben ihre Gastro-Objekte nun gemeinsam in der Hillsons GmbH.

Im Landkreis Böblingen ist der Hopfengarten das erste Projekt des Hettler-Hillengass-Duos. Der Kontakt kam zustande, als die zuletzt vorgesehenen Gastronomen Tobias Faude und Joachim Breitmayer vor zwei Jahren überraschend absprangen. Auch sie hatten einen Biergarten samt Almhütte geplant und im Jahr 2023 bereits mit dem Bau begonnen. Den Grund für ihren plötzlichen Rückzug hatten sie mit explodierenden Kosten benannt.

Ausflugsziel im Grünen, Treffpunkt für Sportler

Hettler und Hillengass sind vom Erfolg ihres neuen Projekts überzeugt. „Es ist überfällig, dass hier etwas hinkommt, es gibt hier sonst nichts“, sagt Hillengass. Es sei ein tolles Ausflugsziel mitten im Grünen und gleichwohl gut erreichbar, ergänzt Hettler. Jeder sei willkommen, Sportler genauso wie Ausflügler, Senioren genauso wie Familien mit Kindern, für die eigens ein Spielplatz gebaut wird; ein Sandkasten ist bereits fertig angelegt.

Beim Sportverein ist man froh, den Mitgliedern nach sechs Jahren endlich wieder eine Gastronomie anbieten zu können. „Das ist extrem wichtig für unser Vereinsleben“, sagt die Geschäftsführerin des VfL Sindelfingen, Anne Köhler. Bis vor sechs Jahren sei noch ein italienisches Lokal samt Biergarten auf dem Vereinsgelände gewesen, das aber einem Anbau zum Opfer gefallen sei. Auf der Fläche, wo vormals Beachvolleyballer ihre Schmetterbälle geschlagen haben, sei nun endlich wieder ein Ort geschaffen, an dem sowohl Vereinsmitglieder als auch Sindelfinger und andere Besucher zusammenkommen könnten.

O’zapft is’ im neue Biergarten

Öffnungszeiten

Der Hopfengarten wird ab Freitag, 17. April, jeweils mittwochs bis freitags von 12 bis 23 Uhr geöffnet sein, samstags und sonntags 11 bis 23 Uhr. Wird er gut angenommen, wird eventuell auch montags und dienstags geöffnet.

Beginn

Die Eröffnungsfeier wird am Samstag, 2. Mai, ab 11 Uhr stattfinden. Der Bürgermeister von Sindelfingen, Markus Kleemann, wird ein Fass anstechen, es gibt Live-Musik.