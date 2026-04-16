Hopfengarten in Sindelfingen: Neuer Biergarten wird eröffnet –„Es ist überfällig, dass hier etwas hinkommt“

Nach sechs Jahren ohne gastronomisches Angebot eröffnet am Freitag, 17. April, ein neuer Biergarten beim Sportverein VfL Sindelfingen. Doch das ist erst der Anfang, sagen die Wirte.
Geht’s jetzt los?“, fragt ein Mann, der mit seinem Fahrrad am neuen Biergarten des VfL Sindelfingen angehalten hat. Die Gartentische stehen aufgereiht auf der Schotterfläche, die Sonnenschirme sind in Position. Aber statt Servicekräften sind es noch Handwerker, die im Hopfengarten unterwegs sind und letzte Handgriffe machen. Auch die neuen Gastronomen, Philipp Hettler und Valentin Hillengass, packen mit an und schrauben die fehlenden Bretter an die Verkleidung der Essensausgabe.