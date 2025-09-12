Hop-on-Hop-off-Bus: Kaffee, Cocktails, Kultur – Ludwigsburgs erstes Café im Doppeldeckerbus

Auf dem Karlskasernenhof öffnet die Café-Bar „Wagen 11“. Der ehemalige Leipziger Touristenbus bietet günstigen Mittagstisch, Kaffee, Kuchen und Cocktails auf dem sonnigen Oberdeck.
Die Platane auf dem Hof der Karlskaserne ist jedem bekannt, der schon einmal einen Kurs in Ludwigsburgs Kulturquartier besucht hat oder im Open-Air-Kino war. Ihre weitläufigen Äste bieten Schatten in heißen Sommern, an ihrem Stamm kann man sich nach einer langen Probe bequem anlehnen und sich noch etwas unterhalten. Unter der Platane fehlte jedoch die Möglichkeit, etwas Kleines zu essen oder zu trinken. Mit dem neuen Gastro-Bus „Wagen11“ ändert sich das ab dieser Woche – und zwar auf eine Art, die Ludwigsburg so noch nicht gesehen hat.