7 Leichtigkeit des Seins: Siegfried Rapp an der Pazifikküste von Ecuador Foto: privat

Erinnerungen und Anregungen: Siegfried Rapp hat den zweiten Teil seiner Biografie herausgebracht. Das Werk des schwer erkrankten Ludwigsburgers ist eine Mischung aus Reiseführer und Lebensratgeber, der Antworten sucht auf eine Frage: Was bedeutet gutes Leben?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist nicht auszuschließen, dass es Menschen gibt, die den Job eines Honorarkonsuls für eine reichlich ehrenkäsige Angelegenheit halten. Ein bisschen Dokumente beglaubigen und ganz viel Nase zeigen – so angenehm kann Ehrenamt sein. Es ist nicht auszuschließen, dass es Honorarkonsuln gibt, die so arbeiten. Man denke an Hans-Hermann Weyer, den „schönen Konsul“, der einst Hunderte solcher Titel an zahlungskräftige Klienten verkauft hat.