Touristen im Hwange-Nationalpark in Simbabwe haben ein bemerkenswertes Schauspiel gefilmt: Ein Honigdachs stellt sich einem Elefanten in den Weg – ein Kampf, der von Beginn an völlig aussichtslos wirkt. Der Honigdachs gehört zur Familie der Marder und bringt es auf maximal 77 Zentimeter Körperlänge bei einem Gewicht von bis zu 16 Kilogramm. Ein Elefant dagegen ist mehrere Tonnen schwer und damit in jeder Hinsicht haushoch überlegen.

Trotzdem versucht der kleine Räuber im Video, den Giganten vom Wasserloch zu vertreiben. Immer wieder attackiert er den Dickhäuter und kassiert dafür einige gezielte Tritte. Der Größenunterschied könnte kaum extremer sein, doch der Honigdachs gibt nicht auf und geht erneut auf den Elefanten los. Das Geschehen ereignete sich im Sable Valley des Parks und wurde von einer Touristengruppe dokumentiert.

Honigdachs überlebt den Angriff

Einer der Augenzeugen berichtete auf Instagram, der Honigdachs habe die Attacken erstaunlicherweise überstanden. Trotz der massiven Tritte des Elefanten blieb er am Wasserloch und verteidigte es den restlichen Nachmittag gegen andere Tiere. Der Winzling kam also im wahrsten Sinne des Wortes mit einem „blauen Auge“ davon. Honigdachse gelten allgemein als sehr furchtlos und aggressiv. Es gibt andere Videos, in denen Angriffe auf Löwen oder Hyänen dokumentiert wurden.

Video geht viral

Das Video des ungleichen Kampfes verbreitet sich derzeit rasant in den sozialen Medien. Auf dem Instagram-Kanal des Safari-Veranstalters wurde es bereits über 93.000 Mal geliked, auf Reddit gab es mehr als 3000 Kommentare. Der Clip fasziniert – nicht zuletzt, weil er die extreme Ungleichheit zwischen den beiden Tieren so drastisch vor Augen führt.