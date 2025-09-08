Touristen filmen auf einer Safari im Hwange National Park in Simbabwe wie ein Honigdachs einen Elefanten angreift.
Touristen im Hwange-Nationalpark in Simbabwe haben ein bemerkenswertes Schauspiel gefilmt: Ein Honigdachs stellt sich einem Elefanten in den Weg – ein Kampf, der von Beginn an völlig aussichtslos wirkt. Der Honigdachs gehört zur Familie der Marder und bringt es auf maximal 77 Zentimeter Körperlänge bei einem Gewicht von bis zu 16 Kilogramm. Ein Elefant dagegen ist mehrere Tonnen schwer und damit in jeder Hinsicht haushoch überlegen.