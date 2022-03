Honig wieder flüssig machen – So klappt es

1 Wie kann man harten Honig wieder flüssig machen? Foto: inventbbart/Shutterstock

Wir klären auf, was hilft, wenn der Honig kristallisiert und hart geworden ist. Außerdem klären wir die Frage, ob das Kristallisieren wirklich ein Zeichen für schlechte Qualität ist.















Link kopiert

Warum wird Honig fest?

Zunächst einmal: Dass Honig hart wird, ist vollkommen unbedenklich. Viele Honigsorten werden im Laufe der Zeit fest – lediglich die Zeit, die bis dahin vergeht, unterscheidet sich. Grund für das Festwerden ist der Traubenzucker, der im Honig enthalten ist. Dieser bildet Kristalle – der Honig kristallisiert bzw. kandiert und wird hart oder zumindest fester als ursprünglich. Je mehr Traubenzucker der Honig enthält, desto schneller wird er fest.

Rapshonig enthält sehr viel Traubenzucker, daher wird er teilweise bereits nach zwei bis drei Wochen fest. Reiner Lindenhonig oder dunkler Waldhonig bleiben länger flüssig.

Fest steht: Dass Honig kristallisiert hat nichts mit schlechter Qualität zu tun, sondern einfach nur mit der Zusammensetzung der Zuckersorten. Sie können festgewordenen Honig auch ohne Bedenken essen - manche mögen dies sogar lieber als flüssigen Honig. Dabei kommt es auch darauf an, wie fein der Honig kristallisiert. Feine Zuckerkristalle werden meist als angenehmer empfunden als grobe Kristalle.

Auch interessant: Woraus besteht Honig? – Jetzt lesen

Sie können Honig ohne Probleme wieder flüssig machen, indem Sie ihn erhitzen. Sie sollten aber stets darauf achten, dass der Honig nicht über 40°C erhitzt wird, weil sonst gesunde Enzyme und andere Inhaltsstoffe verloren gehen können.

Honig wieder flüssig machen: In der Mikrowelle

Sie können den Honig vorsichtig in der Mikrowelle erwärmen, um ihn wieder flüssig zu machen. Diese Methode sollten Sie jedoch nur für Honiggläser nutzen, nicht für Honig in Plastikflaschen. Die Gefahr, dass das Plastik in der Mikrowelle schmilzt oder giftige Dämpfe abgibt, ist einfach zu groß.

Geben Sie das Honigglas für 30 Sekunden bei niedrigster Stufe in die Mikrowelle. Rühren Sie den Honig dann durch. Wenn er noch nicht flüssig genug ist, geben Sie ihn nochmal für 30 Sekunden in die Mikrowelle. Wiederholen Sie dies solange, bis der Honig die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Honig wieder flüssig machen: Im Backofen

Auch im Ofen können Sie den kristallisierten Honig wieder weich machen.

Stellen Sie die Ofentemperatur auf 40°C. Geben Sie den Honig für einige Minuten in den Ofen. Rühren Sie zwischendurch immer wieder um, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Im Backofen sollte es etwa 15 Minuten dauern, bis der Honig wieder flüssig ist.

Lecker: Immenwunder-Geschenk-Set: 24 Honige aus aller Welt (ANZEIGE)

Honig wieder flüssig machen im Wasserbad

Das Wasserbad ist eine schonende Methode, um die Kristallisierung des Honigs rückgängig zu machen. Geben Sie 40 Grad warmes Wasser in einen Topf oder ein anderes geeignetes Gefäß und stellen Sie den Honig hinein. Tipp: 40 Grad warmes Wasser fühlt sich sehr warm an, Sie können aber dennoch problemlos einen Finger hineinhalten.

Erwärmen Sie den Honig unter Rühren im Wasserbad, bis er wieder flüssig ist.

Honig wieder flüssig rühren

Wenn der Honig noch nicht zu hart geworden ist, können Sie ihn auch mit einem Löffel einfach wieder flüssig rühren. Durch die Bewegung erwärmt sich der Honig und nimmt wieder die gewünschte Konsistenz an.

Original Manuka-Honig aus Neuseeland online kaufen (ANZEIGE)

Honig in Plastikflaschen wieder flüssig machen

Bei Plastikverpackungen sollten Sie in jedem Fall die Methode mit dem Wasserbad wählen. Im Backofen und in der Mikrowelle ist die Gefahr zu groß, dass das Plastik schmilzt oder sich giftige Inhaltsstoffe lösen. Rühren können Sie in das Plastikflasche wohl auch eher nicht. Falls der Honig noch nicht ganz fest ist, können Sie die Flasche aber eventuell etwas kneten, um den Honig wieder zu verflüssigen.

Am einfachsten ist es, wenn Sie die Honigflasche mit dem Verschluss nach oben in ein lauwarmes Wasserbad stellen und warten, bis der Honig wieder flüssig ist.

Kann man das Kristallisieren des Honigs verhindern?

Die Kristallisation des Honigs hängt neben der Zusammensetzung der Zuckersorten auch noch von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.

Sie können die Kristallisation des Honigs verhindern, indem Sie ihn bei Temperaturen von über 25°C aufbewahren. Wenn Sie den Honig regelmäßig durchrühren, wirken Sie ebenfalls der Kristallisation entgegen.