Honig, Senf und mehr: Diese Lebensmittel können nicht schlecht werden

Eine gut ausgestattete Vorratskammer ist aus vielen Gründen praktisch - zum Beispiel weniger Lebensmittelverschwendung und weniger Ausflüge in den Supermarkt. Einige Lebensmittel gehören dabei zu den absoluten Must-haves, vor allem, weil sie (bei korrekter Lagerung) quasi nie schlecht werden. Diese Produkte gehören dazu.

Übrigens: Viele dieser Produkte haben dennoch ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) aufgedruckt. Das bedeutet aber nicht, dass das Lebensmittel ab diesem Datum nicht mehr genießbar ist. Mit dem MHD garantiert der Hersteller, dass das Lebensmittel mindestens bis zu diesem Datum haltbar ist - also nicht verdorben und unverändert in Farbe, Geschmack oder Konsistenz. Fast alle Lebensmittel sind wesentlich länger genießbar.

Honig ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel für ein Lebensmittel, das ewig haltbar ist. Archäologen haben Honig in ägyptischen Gräbern gefunden, der Tausende Jahre alt ist und immer noch genießbar war. Das liegt an seiner niedrigen Feuchtigkeit und dem hohen Zuckergehalt, die das Wachstum von Bakterien verhindern. Solange er luftdicht verschlossen bleibt, kann Honig eine Ewigkeit halten.

Salz

Salz ist nicht nur ewig haltbar, sondern auch in der Küche unverzichtbar. Nicht ohne Grund ist es eines der ältesten Konservierungsmittel der Welt - es verdirbt nie. Es besteht aus einem Mineral (Natriumchlorid), das nicht zerfällt oder verfällt. Wichtig ist, darauf zu achten, das Salz trocken zu lagern, da Feuchtigkeit zu Verklumpungen führen kann.

Senf hat eine lange Haltbarkeit, besonders in ungeöffneter Form. Essig, der in den meisten Senfsorten vorkommt, wirkt als natürliches Konservierungsmittel. Auch wenn der Geschmack nach langer Zeit etwas schwächer werden kann, bleibt Senf im Grunde genommen genießbar, ohne gesundheitliche Risiken. Im Laufe der Zeit kann sich auf der Senfmasse etwas Flüssigkeit absetzen. Das ist normal und kein Verfallsindiz.

Essig

Wenig überraschend also, dass auch Essig - vor allem destillierter weißer Essig - zu den ewig haltbaren Lebensmitteln gehört. Seine saure Natur verhindert das Wachstum von Mikroorganismen und er kann endlos in der Küche verwendet werden. Auch aromatisierter Essig hält lange, sollte aber an einem kühlen, dunklen Ort gelagert werden.

(Weißer) Reis

Besonders weißer Reis gehört ebenfalls zu den Lebensmitteln, die kaum verderben. Bei richtiger Lagerung in einem trockenen, kühlen und luftdichten Behälter kann weißer Reis viele Jahre oder sogar Jahrzehnte haltbar bleiben. Brauner Reis hat aufgrund seines höheren Fettgehalts eine kürzere Haltbarkeit, aber auch er kann viele Monate halten, wenn er richtig gelagert wird.

Zucker

Zucker verhält sich ähnlich wie Salz: Er zieht Feuchtigkeit an, was ihn anfällig für Verklumpungen macht, aber er verdirbt nicht. Wie bei Honig sorgt der hohe Zuckergehalt dafür, dass Mikroorganismen keine Chance haben. So bleibt Zucker jahrelang verwendbar, wenn er trocken und luftdicht aufbewahrt wird.

Reiner Alkohol

Hochprozentige Spirituosen wie Schnaps, Wodka, Tequila, Whiskey oder Rum verderben nicht. Solange die Flasche versiegelt bleibt, sind diese Getränke praktisch für immer haltbar. Ihre Struktur verändert sich nicht, was sie perfekt für langfristige Lagerung macht. Bei einer offenen Flasche Schnaps braucht alleine das Aroma oftmals mehrere Jahrzehnte, bis es verfliegt.