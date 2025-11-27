Hongkong: Opferzahl nach Großbrand steigt auf 55

Die ganze Nacht über kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen an mehreren Hongkonger Hochhäusern. Innen waren einige Menschen von Qualm und Feuer eingeschlossen.
Nach dem Großbrand in einem Wohnkomplex in Hongkong ist die Zahl der Todesopfer auf 55 gestiegen. Wie die Feuerwehr mitteilte, starben 51 davon vor Ort und 4 im Krankenhaus. Mittlerweile galten insgesamt 123 Menschen bei dem Inferno im Stadtteil Tai Po als verletzt. Offen blieb die Zahl der Vermissten. Diese hatten die Behörden zuvor mit fast 279 beziffert.