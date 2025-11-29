Hongkong: Nach Großbrand – acht weitere Personen festgenommen

1 Luftaufnahme der verbrannten Gebäude nach dem tödlichen Feuer, das am Mittwoch in der Wohnsiedlung Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen war. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa/Ng Han Guan

Nach dem verheerenden Brand in Hongkong ermittelt nun die Anti-Korruptionsbehörde. Offensichtlich gab es bei den Renovierungsarbeiten eklatante Sicherheitsmängel.











Im Zuge des schlimmsten Brands in der jüngeren Geschichte Hongkongs mit weit mehr als 100 Toten sind acht weitere Personen festgenommen worden. Dabei handelt es sich laut der Anti-Korruptionsbehörde der Stadt um sieben Männer und eine Frau im Alter zwischen 40 und 63 Jahren. Vier der Festgenommenen sollen für eine Beratungsfirma arbeiten, die die Renovierungsarbeiten der nun abgebrannten Wohnanlage überwachen sollte. Drei weitere Personen sind für ein Subunternehmen im Gerüstbau tätig. Der achte Festgenommene diente als Mittelsmann für das Projekt.