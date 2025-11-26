Hongkong: Großbrand fordert mindestens 13 Tote

Dichte Rauchschwaden, brennende Gerüste: In einer Hochhaus-Wohnanlage in Hongkong forderte ein Feuer mehrere Opfer.
Mindestens 13 Menschen sind bei einem Großbrand in einer Wohnanlage in Hongkong ums Leben gekommen. 15 weitere galten als verletzt, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Mittlerweile hatten die Behörden das Feuer, das am Nachmittag (Ortszeit) in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen war, in die höchste Alarmstufe 5 kategorisiert. Zur Brandursache machten die Behörden zunächst keine Angaben.