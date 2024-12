Honda, Nissan und Mitsubishi: Gigantische japanische Auto-Hochzeit

1 Makoto Uchida (l), Nissan-Präsident, und Toshihiro Mibe, Honda-Präsident Foto: dpa/Uncredited

Japans Autobauer haben über Jahrzehnte von Technologieführerschaft profitiert. Beim Boom der E-Autoautos aber hinken sie hinterher. So sehr, dass nun die Konzerne Honda, Nissan und Mitsubishi über eine Fusion nachdenken.











Toshihiro Mibe absolvierte am Mittwoch gerade sein Lauftraining in der Tokioter Innenstadt, als ihn eine Reporterin des japanischen Senders ANN abfing. Die wollte dringend wissen, ob etwas dran sei am Gerücht, dass der von Mibe geleitete Autokonzern Honda mit einem der größten Konkurrenten fusioniere. „Die Wahrscheinlichkeit besteht schon“, sagte der schnaufende Honda-Chef. „Aber dabei geht es ja nicht nur um Nissan, sondern auch um Mitsubishi.“