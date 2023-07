1 Stefanie (35, links) und Ellen Radtke (36) gehen mit ihrer Beziehung offen um. Als Stefanie Radtke ihre Pfarrstelle antrat, kündigte sie ihrer Gemeinde gleich an: „Ich bringe meine Frau mit.“ Foto: Steve Przybilla

Kirche und Homosexualität? Passt zusammen, finden die evangelischen Pfarrerinnen Stefanie und Ellen Radtke. Ein Leben zwischen Altar, Samenspende und Youtube. Ein Besuch bei Gottes Influencerinnen.









Hildesheim - Es ist diese Kirchturm-Szene, die Stefanie und Ellen Radtke bekannt gemacht hat. Die Fensterläden gehen auf, zwei Pastorinnen schauen hinaus und geben sich einen schmatzenden Kuss. So beginnt der Trailer von „Anders Amen“, einem Youtube-Kanal, in dem die beiden Frauen im Mittelpunkt stehen. Kirche, queer und lesbisch? Das muss kein Widerspruch sein, findet das Paar, das bei der evangelischen Landeskirche in Niedersachsen arbeitet.