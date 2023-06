1 Die Homo-Ehe ist in der katholischen Kirche noch immer ein Tabu. Foto: Lichtgut/Verena Ecker

Fellbach - Franziska D. hatte nie einen Konflikt mit ihrem Glauben. Nicht während ihrer Kindheit und Jugend in Absteinach, der 2400 Seelen zählenden Gemeinde im Süden Hessens. Der Ort, an dem sie in einer vertrauten Umgebung die Religion entdeckt hat, so wie ihn ihre Eltern und Großeltern vorgelebt haben. Auch nicht im katholischen Kindergarten, in dem die Kirche eine Rolle in ihrer Erziehung spielte. Der Glaube war schon immer Teil ihres Lebens – so auch ihr persönliches Verhältnis zu Gott.