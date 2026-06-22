Zum Vatertag hat Sandra Bullock auf Instagram ihres vor acht Jahren verstorbenen Vaters gedacht. Dabei teilte die Schauspielerin seltene Aufnahmen, die John Wilson Bullock mit ihren beiden Kindern Louis und Laila zeigen.

Sandra Bullock (61) zählt zu den Hollywoodstars, die ihr Privatleben besonders konsequent abschirmen. Umso bemerkenswerter ist, was die Schauspielerin nun zum amerikanischen Vatertag öffentlich gemacht hat: Auf Instagram gedachte sie ihres 2018 verstorbenen Vaters und gewährte dabei auch einen seltenen Blick auf ihre beiden Kinder.

Zu den Zeilen "Er liebte mich in meiner Gothic-Ära... er liebte die Lieben meines Lebens... und er liebte unser Land", teilte die Schauspielerin mehrere Aufnahmen ihres Vaters John Wilson Bullock.

Den Auftakt bildete ein Foto, das Bullock 1999 bei der Premiere des Films "Auf die stürmische Art" Arm in Arm mit ihrem Vater zeigt. Über ihr damaliges, sehr dunkles Make-up machte sie sich rückblickend selbst lustig. Dann teilte sie zwei Bilder, die John Wilson Bullock mit seinen Enkelkindern auf dem Arm zeigen. Die Schauspielerin hat ihre beiden Kinder adoptiert: Louis 2010 und Laila 2015. Die Kinder sind auf den alten Schnappschüssen nicht zu erkennen: Louis hält sich die Hände vors Gesicht, Laila hat die Schauspielerin mit einem Herz-Emoji geschützt.

Zudem teilte die Schauspielerin ein Schwarz-Weiß-Foto ihres Vaters aus dessen Militärzeit. John Wilson Bullock war Angestellter der US-Armee und ziviler Auftragnehmer des Pentagons. Abschließend wünschte sie: "Alles Gute zum himmlischen Vatertag, Papa."

Vater starb 2018 mit 93 Jahren

John Wilson Bullock starb im September 2018 im Alter von 93 Jahren. Sandra Bullock hatte sich bereits in der Vergangenheit zu dem schweren Verlust geäußert. In der "Ellen DeGeneres Show" erinnerte sie sich Ende 2018 daran, dass ihr Vater und zwei ihrer Hunde innerhalb weniger Wochen gestorben seien. "Mir wurde klar, dass das Leben so oder so passiert." Sie habe zunächst geglaubt, mit allem zurechtzukommen, sei dann aber doch von ihrer Trauer eingeholt worden - was auch ihren Kindern nicht entgangen sei.

Auch Mutter und Großmutter geehrt

Die Vatertags-Hommage ist nicht der einzige Familien-Rückblick, den Sandra Bullock zuletzt teilte. Zum Muttertag Anfang Mai erinnerte sie auch an ihre verstorbene Großmutter und ihre verstorbene Mutter Helga Meyer. Die deutsche Opernsängerin und Gesangslehrerin starb im April 2000 nach einer Krebserkrankung im Alter von 58 Jahren. An ihre Mutter und Großmutter gerichtet schrieb sie: "Mama und Omi, danke, dass ihr mir so viel beigebracht habt." Dazu zeigte sie sich selbst beim Kuscheln mit ihren verkleideten Kindern: Laila in einem bunten Tüllkleid, Louis als Zauberer.