Zum Vatertag hat Sandra Bullock auf Instagram ihres vor acht Jahren verstorbenen Vaters gedacht. Dabei teilte die Schauspielerin seltene Aufnahmen, die John Wilson Bullock mit ihren beiden Kindern Louis und Laila zeigen.
Sandra Bullock (61) zählt zu den Hollywoodstars, die ihr Privatleben besonders konsequent abschirmen. Umso bemerkenswerter ist, was die Schauspielerin nun zum amerikanischen Vatertag öffentlich gemacht hat: Auf Instagram gedachte sie ihres 2018 verstorbenen Vaters und gewährte dabei auch einen seltenen Blick auf ihre beiden Kinder.