Mehr als 25 Jahre ist es her, als "10 Dinge, die ich an Dir hasse" mit Julia Stiles und Heath Ledger die Kinokassen klingeln ließ. Bald soll aus Liebe zu Heath Ledger wieder gehasst werden.

Der Regisseur von "10 Dinge, die ich an Dir hasse" verrät, dass er an einem Nachfolgefilm arbeitet - mit einer Hommage an den verstorbenen Heath Ledger (1979-2008), der damals die Hauptrolle spielte.

Gil Junger (70) führte bei der 1999 veröffentlichten Teenie-Komödie "10 Dinge, die ich an Dir hasse" mit Julia Stiles (44) und Ledger als rebellisches Traumpaar Regie. Im Interview mit "People" verkündet er, dass ein Nachfolgefilm mit dem Titel "10 Things I Hate About Dating", also "10 Dinge, die ich an Dating hasse", mit dem ursprünglichen Produzenten Andrew Lazar (59) in Arbeit sei. Es soll der erste Teil einer Trilogie werden - mit den weiteren Titeln "10 Dinge, dich ich an der Ehe hasse" und "10 Dinge, die ich an Kindern hasse". Er und Lazar hätten "einige ziemlich gute Ideen".

In "10 Dinge, die ich an Dir hasse" wird das Leben der hochbegabten, aufständischen Einzelgängerin Kat Stratford (Stiles), die ständig mit ihrer beliebten Vorzeige-Schwester verglichen wird, auf den Kopf gestellt, als der neue, eigentümliche Schüler Patrick Verona (Ledger) auftaucht. Ähnlich wie der Film eine moderne Nacherzählung von William Shakespeares Komödie "The Taming of the Shrew" aus dem 16. Jahrhundert war, soll der neue Film von Molières Stück "Der Menschenfeind" aus dem Jahr 1666 inspiriert sein.

Julia Stiles soll für Film verpflichtet werden

Das Drehbuch, das Junger zusammen mit Naya Elle James verfasst, würde sich noch in der Anfangsphase befinden, aber der Regisseur würde für den Film gern bekannte Gesichter vor die Kamera holen: "Ich würde sehr gerne wieder mit Julia arbeiten. Sie hat das Leben von Millionen von Frauen geprägt. Die Figur der Kat hat junge Frauen auf eine sehr starke Art und Weise angesprochen."

Heath Ledger, der 2008 im Alter von 28 Jahren starb, wird schmerzlich vermisst. Auf die Frage, ob es in "10 Dinge, die ich an Dating hasse" eine Anspielung auf den Schauspieler geben könnte, betont Junger: "Ich denke, das ist eine wunderbare Idee, und die Antwort ist jetzt Ja."