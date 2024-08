Hommage an Britney Spears: Blake Lively erscheint im berühmten Versace-Kleid zur Filmpremiere

Für die Filmpremiere von "It Ends with Us" in der Modestadt New York musste offenbar ein besonderes Outfit her: Blake Lively machte in diesem Versace-Kleid nicht nur eine perfekte Figur - sondern ehrte damit auch noch Sängerin Britney Spears.

Blake Lively (36) holt die 2000er Jahre zurück auf den roten Teppich. Bei der Filmpremiere von "It Ends With Us" am Dienstagabend (6. August) in New York hat die Schauspielerin in einem bunten Pailletten-Kleid mit asymmetrischem Schnitt aus dem Hause Versace einmal mehr alle Blicke auf sich gezogen.

Zu dem figurbetonten Designer-Dress mit tiefem Dekolleté setzte Lively auf farblich perfekt dazu passende Stilettos mit hohem Absatz. Ihre blonden Haare fielen in eleganten Wellen über die Schulter.

Auch beim Schmuck wurde es glamourös. Ihre Statement-Ohrstecker bestachen ebenfalls durch bunte Glitzersteine. Beim Blick auf ihre Hände fielen sowohl der bunte Nagellack als auch die vielen in Silber schimmernden Ringe auf.

Die Rosatöne ihres Kleides fanden sich auch in Livelys Make-up wieder. Lidschatten und Lipgloss wählte sie in warmen Peach-Tönen.

Hommage an Britney Spears

Fun Fact: Bei dem Kleid handelt es sich nicht um einen willkürlichen Griff in den Kleiderschrank. Oft stecken hinter Blake Livelys Looks geheime Botschaften. In diesem Fall ist es eine Hommage an Britney Spears (42), die ebenjenes Kleid 2002 zur Fashionshow von Versace in Mailand trug. "Es ist Britneys echtes Kleid", verriet Lively dem "People"-Magazin auf dem roten Teppich. Es müsse eigentlich in berühmten Museen wie dem Smithsonian oder im Met hängen, findet sie. "Aber ich trage es. Ich bin so glücklich."

"It Ends with Us" ab 15. August im Kino

Blake Livelys neuer Film "Nur noch ein einziges Mal" (Original: "It Ends with Us"), der auf dem Roman von Colleen Hoover (44) basiert, startet am 15. August in den Kinos. Lively hat die Hauptrolle der Lily Bloom inne.

Bei der Premiere in New York wurde die Schauspielerin auch von Ehemann Ryan Reynolds (47) und dessen Co-Star und engem Freund Hugh Jackman (55) unterstützt, die zuletzt wegen ihres gemeinsamen Films "Deadpool & Wolverine" auf Promotour waren.