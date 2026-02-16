Homeoffice-Recht bei Schnee - begründete Arbeitsverhinderung & Co.

Schneemassen, Glatteis und Sturm können den Tag zur Herausforderung machen. Doch wann dürfen Beschäftigte zu Hause bleiben und wann müssen sie zur Arbeit erscheinen?
Man könnte meinen, Corona hätte nie stattgefunden: Trotz Warnungen vor Schnee und Glatteis schien in der Region an verschneiten Montagen im Januar kaum jemand im Home Office geblieben zu sein. Ob es der altbekannte deutsche Herdentrieb ist oder Gehorsam gegenüber irgendeinem Chef, der meint man müsse trotz aller Widrigkeiten, Schneemassen oder Glätte auch mit schlechter Bereifung unbedingt kommen?