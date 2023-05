1 Homeoffice kann einen wertvollen Beitrag dazu leisten, Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Foto: /Josep Rovirosa

Am 1. Juli endet die Bundesnotbremse – und damit auch die offiziell verordnete Homeoffice-Pflicht für Angestellte. Was bedeutet das für die Menschen? Und was planen die Verwaltungen und Unternehmen wie Bosch, Porsche und Daimler?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - In der kommenden Woche tritt die Bundesnotbremse zur Bekämpfung der Coronapandemie außer Kraft. Vom 1. Juli an gibt es für Arbeitgeber in der Wirtschaft, aber auch im öffentlichen Dienst dann keine Verpflichtung mehr, allen Mitarbeitern, denen das möglich ist, das Arbeiten im Homeoffice zu erlauben. Müssen wir nun alle wieder ins Büro zurückkehren? Oder führen die Corona-Erfahrungen dazu, dass die Arbeitswelt nie wieder so sein wird wie bisher?