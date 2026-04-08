Homeoffice möglich: Auswanderertraum? Kleine spanische Gemeinde bietet kostenloses Wohnen

Das kleine Dorf Arenillas in der spanischen Provinz Soria kämpft gegen Abwanderung. Mit kostenlosem Wohnraum und einem festen Job wirbt die Gemeinde um eine Familie, die sich dort niederlassen möchte.
Nur noch wenige Menschen leben in Arenillas, einem kleinen Dorf in der spanischen Provinz Soria. Das soll sich jedoch ändern. Die Gemeinde, die mit Abwanderung zu kämpfen hat, hat einen Plan. Laut spanischer Medienberichte ist das mit dem Auto gut 2,5 Stunden nördlich von Madrid gelegene Dorf auf der Suche nach Freiwilligen, die zuziehen sollen.