Homeoffice-Debatte: Wie viel Homeoffice sollte erlaubt sein? Jetzt abstimmen

Das Thema Homeoffice beschäftigt Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer wieder und sorgt für kontroverse Diskussionen. Wie sehen Sie das? Jetzt hier abstimmen.
Immer wieder flammt in Deutschland die Debatte rund um das Thema Homeoffice auf. Zuletzt äußerte sich Mercedes-Chef Ola Källenius in einem internen Online-Dialog dazu. Der Vorstandsvorsitzende befürchtet, dass, „wenn in 50 Prozent der Zeit keine zwischenmenschliche Dynamik stattfindet, etwas verloren geht.“ Bei Mercedes-Benz gäbe es kein schwarz-weiß. „Es geht nicht um 100 oder 0“. Und weiter: „Aber der jetzige Zustand ist nicht optimal. Ich finde, wir müssen das ganz offen diskutieren und schauen, wie wir das verändern können.“