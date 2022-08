Home & Garden am Schloss Solitude in Stuttgart

14 Home & Garden rund um Schloss Solitude geht noch bis Sonntag.

Gleich zum Start am neuen Standort rund um Schloss Solitude wird die 22. Lifestyle-Messe Home & Garden regelrecht gestürmt. Bis Sonntag kann man an diesem aussichtsreichen Ort flanieren, genießen und entdecken.















Von der Gartenschere aus England, dem Mutterland des Rasens, über Hundebetten bis hin zur Kräuterbratwurst, die Carl Eugen heißt – die schönen Dinge des Lebens werden bis diesen Sonntag rund um Schloss Solitude stilvoll gefeiert. Die Messe Home & Garden, die quer durch Deutschland seit vielen Jahren ein Publikumsmagnet ist und lange in Ludwigsburg zu Hause war, meldet sich nach der Coronapause am neuen Standort zurück. Das Jagd- und Lustschloss des Herzogs hat mit einer feinen Zeltstadt ganz in Weiß gleich am Eröffnungstag einen Ansturm ausgelöst. Volle Busse spuckten das überwiegend weibliche Publikum aus – zum Flanieren, Genießen und Entdecken mit atemberaubender Aussicht. Es gibt kostenlose Parkplätze vor dem weiträumig für Autos abgesperrten Solitude-Gelände.

Der Gartenzauber ist auf die Solitude zurückgekehrt

Dass der Regent im 18. Jahrhundert sein Anwesen Solitude nannte, französisch für Einsamkeit, war wohl Tarnung. Denn alles andere als einsam lebte der Herzog. In der Fülle seiner Mätressen verlor Carl Eugen schon mal den Überblick – und genoss die aufwendig gestalteten Gartenanlagen, die nicht frei zugänglich waren. In den Außenbereichen des Schlosses ist nun der Gartenzauber zurückgekehrt. Etwa 100 Ausstellende – etwas weniger als vor der Pandemie, weil nicht wenige in der Coronakrise aufgeben mussten – bieten allerhand an rund um die Bereiche Home & Interieur, Garten & Terrasse, Fine Food sowie Lifestyle & Good Living. Hinzu kommen kulturelle Programme sowie Sprechstunden zu Orchideen.

Jan Mink, der Juniorchef der Schlossgastronomie, hat eine einladende Außengastronomie geschaffen. Denn Flanieren und Shoppen machen hungrig. So kann man nun mehrfach genießen in der Schlossidylle.

Die Messe Home & Garden ist an diesem Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: zwölf Euro. Bis 17 Jahre freier Eintritt.