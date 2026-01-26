Besonders wertvolles Nadelholz aus der Region kommt gebündelt auf den Markt. Dahinter steckt ein aufwendiges Auswahl- und Verkaufsverfahren.
Wer an den Lagerplätzen bei Murrhardt, Kaisersbach oder Urbach vorbeikommt, bleibt unwillkürlich stehen. Dicht an dicht liegen dort hunderte mächtige Nadelholzstämme, sauber aufgereiht, nummeriert – jeder für sich ein Unikat. Was auf den ersten Blick wie ein großes Holzlager wirkt, ist in Wirklichkeit ein Marktplatz: Im Rahmen der dritten Nadelwertholzsubmission der Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald Ostalb e.G. (HVG) werden hier besonders wertvolle Stämme angeboten. Die Gebote erfolgen verdeckt im Rahmen einer Submission, bei der Kaufinteressenten schriftliche Angebote für einzelne Stämme abgeben.