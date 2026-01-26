Holzsubmission im Rems-Murr-Kreis: Erstklassiges Nadelholz aus der Region kommt auf den Markt

Erstklassiges Nadelholz aus der Region kommt gebündelt auf den Markt – nach einem Auswahl- und Verkaufsverfahren, das streng geregelt und aufwendig ist.
Wer an den Lagerplätzen bei Murrhardt, Kaisersbach oder Urbach vorbeikommt, bleibt unwillkürlich stehen. Dicht an dicht liegen dort hunderte mächtige Nadelholzstämme, sauber aufgereiht, nummeriert – jeder für sich ein Unikat. Was auf den ersten Blick wie ein großes Holzlager wirkt, ist in Wirklichkeit ein Marktplatz: Im Rahmen der dritten Nadelwertholzsubmission der Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald Ostalb e.G. (HVG) werden hier besonders wertvolle Stämme angeboten.