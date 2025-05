Mit der Oper „Sancta“ hat Florentina Holzinger in Stuttgart provoziert. Jetzt wurde in Berlin ihr neues Stück uraufgeführt. Wie skandalös geht es in „A Year Without Summer“ zu?

Wie erstrebenswert ist es, ewig zu leben? Performance-Star Florentina Holzinger geht an der Berliner Volksbühne dieser Frage nach mit ihrem neuen Stück „A Year Without Summer“, einem bildgewaltigem Spektakel rund um einen riesigen aufgeblasenen Frauenkörper, durch dessen Vulva die Darstellerinnen auf die Bühne kommen.

Holzinger ist bekannt für ihre spektakulären Theaterproduktionen und arbeitet mit nackten Frauenensembles. Mit ihren Arbeiten, bei denen sie radikal und freizügig weibliche Körper in Szene setzt, sorgt sie seit Jahren für Aufsehen in der Theaterwelt. Als ihre Opernperformance „Sancta“ im Oktober 2024 in Stuttgart Premiere feierte, sorgten die ersten beiden Vorstellungen trotz Triggerwarnung für 18 Erste-Hilfe-Einsätze im Opernhaus.

Besonders hier: Für „A Year Without Summer“ hatte die österreichische Choreographin Frauen und Personen, die sich als weiblich identifizieren, im Alter von 65 bis 90 Jahren gesucht, wie es in einem Aufruf hieß.

Holzinger von Mary Shelleys „Frankenstein“ inspiriert

Holzingers neue Produktion ist inspiriert vom Jahr 1816, dem „Jahr ohne Sommer“. Ein Vulkanausbruch sorgte dafür, dass der ganze Globus in eine Aschewolke gehüllt war, durch die kaum Sonnenstrahlen kamen. Damals schrieb Mary Shelley ihren „Frankenstein“.

Mit Shelley beginnt auch das Stück. Eine Darstellerin kommt auf die Bühne und erzählt davon, wie sich die Schriftstellerin die Gruselgeschichte ausgedacht hat. Sie fragt, was man nun in solch einem Jahr ohne Sommer machen würde. Dann kommen immer mehr Frauen dazu, die zunächst stimmungsvoll miteinander tanzen, sich ausziehen und intimer werden. Die Szene endet in einer Orgie.

Oberschenkel-Geburt und Kot-Orgie à la Holzinger

Schon bevor man den Saal betritt, wird mit einem Hinweis vor Blut, Körperflüssigkeiten, selbstverletzenden Handlungen, Stroboskop-Licht sowie der expliziten Darstellung sexueller Handlungen gewarnt. Solche Triggerwarnungen gab es auch bei den Holzinger-Inszenierungen „Sancta“ und „Ophelia's Got Talent“.

Einige Beispiele: In „A Year Without Summer“ gebärt die Künstlerin aus ihrem Oberschenkel eine kleine Embryo-Figur, die in Großaufnahme herausoperiert wird. Eine Darstellerin wird beim „ultimativen Facelift“ mit Haken im Gesicht in die Höhe gezogen, bevor das Stück später dann mit einer langen Kot-Orgie endet.

Vorstellung mit vielen Musical-Einlagen

Es geht um Selbstoptimierung und Unsterblichkeit, den alternden Körper, künstlich erschaffenes Leben und um die Figur des verrückten Wissenschaftlers (es tritt zum Beispiel ein ejakulierender Sigmund Freud auf).

Im Laufe der rund zwei Stunden verwandelt sich das Stück in ein Musical mit einer insgesamt eher düsteren, melancholischen Stimmung - was den Theaterabend aber nicht weniger interessant macht. Besonders ist auch, wie Holzinger die Körper der älteren Darstellerinnen zeigt: ungeschönt und ästhetisch zugleich. Die Uraufführung endete mit Standing Ovations. Die nächsten sechs Vorstellungen in der Berliner Volksbühne sind ausverkauft, danach ist das Stück in Wien und Hannover zu sehen.

Holzingers „Sancta“-Termine in Stuttgart

Im Herbst kommt Florentina Holzinger mit ihrem Ensemble auch wieder nach Stuttgart. Allerdings nicht mit „A Year Without Summer“, sondern erneut mit der Performance „Sancta“ nach Paul Hindemiths gleichnamiger Oper (freigegeben ab 18 Jahren). Vorstellungen sind an folgenden Tagen geplant:

Freitag, 3. Oktober 2025 (19:30 Uhr)

Samstag, 4. Oktober 2025 (17 Uhr)

Sonntag, 5. Oktober 2025 (17 Uhr)

Samstag, 1. November 2025 (19:30 Uhr)

Sonntag, 2. November 2025 (17 Uhr)

Der Vorverkauf beginnt am 14. Juli. Tickets und Information zu den Aufführungen in der Stuttgarter Oper gibt es hier.