Michael Krauß liebt alte Häuser, die Geschichten erzählen. In Holzgerlingen und Herrenberg verleiht er zwei denkmalgeschützten Fachwerkhäusern neuen Glanz – und erhält das Unperfekte.
Michael Krauß’ Auge ist geschult für das Schöne, das Besondere. Als Grafiker und Produktdesigner hat er in Amerika, Ludwigsburg, der Schweiz und in Berlin gearbeitet. Auch zurück in seiner Heimat beschäftigt er sich mit dem Schönen und Besonderen, allerdings in einem anderen Bereich: Krauß renoviert alte, denkmalgeschützte Fachwerkhäuser. Eines in Holzgerlingen, eines in Herrenberg. Ohne Investor, sondern als Privatmann, der das Alte liebt. Sein Antrieb? „Das Geschichtliche zu erhalten, es zu bewahren“, sagt Krauß.