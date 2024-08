1 Die Polizei ermittelt zu Betrügereien in Holzgerlingen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Am Montagmittag haben zwei bislang unbekannte Männer in Holzgerlingen vorgegeben, Spenden für Kinder mit Behinderung zu sammeln. Zwei Senioren waren freigiebig – hinterher fehlten ihnen alle Geldscheine.











Innerhalb von etwa einer halben Stunde haben am Montagmittag zwei bislang unbekannte Betrüger in der Böblinger Straße in Holzgerlingen gleich zweimal zugeschlagen und mehrere Hundert Euro erbeutet.