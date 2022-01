Zwei Diebstähle in drei Wochen im Autohaus

1 Die Täter haben die kompletten Radsätze von fünf Mercedes-Neuwagen gestohlen. Foto: Eibner/Deutzmann

Für das Autohaus Weippert aus Holzgerlingen startet das neue Jahr mit einem Schrecken: Nachdem kurz vor Weihnachten bei einem Diebstahl ein Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro entstand, nahmen Diebe nun erneut das Unternehmen ins Visier. Der Schaden ist wieder fünfstellig.















Holzgerlingen - Das Autohaus Weippert in Holzgerlingen hat es zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit schwer getroffen: In der Nacht zum Mittwoch haben noch unbekannte Diebe einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro hinterlassen. Bereits vor Weihnachten hatten Unbekannte insgesamt 44 Räder im Wert von 26.000 Euro gestohlen.

Dieses Mal haben die Täter fünf Mercedes-Neuwagen auf Steinen aufgebockt und die kompletten Radsätze gestohlen. Zudem montierten sie laut Polizei an einem weiteren Fahrzeug das Emblem samt Sensormotorik von der Fahrzeugfront ab. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Diese Schadenssumme kann auch eine Vertreterin des Autohauses Weippert bestätigen. Mit Diebstählen in dieser Größenordnung hätte es das Autohaus noch nie zu tun gehabt, sagt sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Um Coups dieser Art in Zukunft zu vermeiden, soll das Gelände des Unternehmens nun überwacht werden.

Auch im Landkreis Ludwigsburg wurden Räder im großen Stil gestohlen

Ob es sich bei den beiden Taten um die gleichen Täter handelt, kann die Polizei noch nicht sagen. „Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, sagt eine Pressesprecherin des Ludwigsburger Polizeipräsidiums.

Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen sind auch im Nachbarlandkreis Ludwigsburg in Tamm drei Mercedes aufgebockt worden und Räder im Wert von 15.000 Euro gestohlen worden.

Die Polizei bittet nun darum, Personen, verdächtige Wahrnehmungen beim Polizeiposten Holzgerlingen, Telefon (07031) 41604 0, zu melden.