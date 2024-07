Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag auf der B464 zwischen Holzgerlingen und Böblingen gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 34-jährige Fahrer eines Renault Transporters gegen 17 Uhr auf der K1001 von Ehningen kommend in Richtung Holzgerlingen. Im Anschluss fuhr dieser über den Kreisverkehr zur Einmündung an die Bundesstraße 464. Dort hielt er zunächst bei Rotlicht an, fuhr aber aus bislang ungeklärter Ursache kurz darauf unvermittelt bei weiterhin zeigendem Rotlicht in den Einmündungsbereich ein.

In der Folge kam es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß bei grüner Ampel aus Böblingen in Richtung Tübingen fahrenden Skoda Fabia. Bei der Kollision zog sich der 30-Jährige Skoda-Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Streckenabschnitt zeitweise gesperrt

Während der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt teilweise gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es hierbei nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Vor Ort waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise drei Streifenbesatzungen im Einsatz.