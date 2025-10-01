Holzgerlingen: Neue Parkplätze – ja, aber wie viele?

Das leidige Thema: Wo finde ich in der Innenstadt von Holzgerlingen einen Parkplatz? Durch das neue Ärztehaus verschärfte sich die Lage. Aber nun soll Abhilfe kommen.

Parkplatzsuche in der Innenstadt – nahezu überall ein leidiges Thema. In Holzgerlingen hatte sich die Lage verschärft, seit im Ärztehaus in der Hinteren Straße die Arbeit aufgenommen wurde. Durch einen neuen Parkplatz in der Bahnhofstraße soll nun Abhilfe geschaffen werden. Wie viele Plätze es geben wird, ist aber noch offen. Der Parkplatz soll in der Bahnhofstraße, Ecke Gartenstraße, entstehen. Das Grundstück ist im Besitz der Stadt und wird derzeit als „Baulager für die Glasfaser-Truppe“ genutzt, wie Bürgermeister Ioannis Delakos (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte.

Wie dieser Parkplatz schlussendlich aussehen wird, steht allerdings noch nicht fest. In der Sitzung stellte Delakos drei unterschiedliche Varianten vor. Die „kleine" würde 22 Stellplätze beinhalten und wäre eher locker mit Grünflächen angelegt. Auf diese Weise könnte man ihn auch zum Festplatz umfunktionieren, meinte der Bürgermeister. Die zweite Variante wäre auf maximale Auslastung ausgelegt.

22 oder 40 Plätze?

Heißt: Durch die topographische Lage würden sich die 33 Stellplätze auf zwei Ebenen verteilen, die über zwei Zufahrten erreichbar wären: einmal über die Garten- und einmal über die Bahnhofstraße. Mehr Parkplätze – aber auch ein höherer Versiegelungsgrad, gab Delakos zu bedenken. Variante drei sieht eine Tiefgarage mit 40 Stellplätzen vor. Grundsätzlich wäre ein solches Bauprojekt umsetzbar, betonte er, würde aber voraussichtlich auch die höchsten Kosten verursachen.

Gemeinderat entscheidet

Im Tiefbauplan sind bereits geschätzte Kosten von rund 230 000 Euro eingeplant. Wie hoch genau diese Summe am Ende sein wird, hängt jedoch von der Förderung ab. „Das Grundstück liegt im Sanierungsgebiet und für öffentliche Parkplätze ist ein Fördersatz in Höhe von 250 Euro pro Quadratmeter angesetzt, vorausgesetzt der Bedarf wird nachgewiesen“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Um diesen nachzuweisen, hat die Stadt die Steg (Stadtentwicklung GmbH) beauftragt, eine Stellplatzbedarfsberechnung aufzustellen. Liegt diese vor, wird sich der Gemeinderat erneut mit den drei Varianten des Parkplatzes beschäftigen und dann eine Entscheidung treffen.