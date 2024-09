1 Die Verbraucherzentrale warnt vor Online-Fake-Shops für Holz und Heizöl. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panthermedia/PheelingsMedia

Das Angebot für Heizöl, Pellets oder Kaminholz ist unschlagbar günstig und am liebsten würden Sie den Deal gleich online abschließen? Stopp! Prüfen Sie lieber erst, ob dahinter ein Fake-Shop steckt.











Link kopiert



Wer seine Vorräte an Kaminholz, Pellets oder Heizöl vor der bevorstehenden Heizsaison auffüllen will, findet im Internet viele Anbieter. Es lohnt sich, die Angebote genau zu prüfen - denn derzeit häuften sich die Beschwerden zu Fake-Shops in dem Bereich, warnt die Verbraucherzentrale Niedersachsen.