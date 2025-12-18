Holy Vormittag in Stuttgart: Hier trifft sich Stuttgart am Heiligen Vormittag zum Anstoßen

Immer mehr Locations in Stuttgart öffnen am 24. Dezember bereits am Vormittag – mit Musik, Getränken und besonderen Aktionen. Das passiert alles am Heiligen Vormittag.
Während sich die Händler auf den letzten Weihnachtseinkauf vorbereiten, nutzen viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter den Vormittag des 24. Dezember auch noch dazu, um gemeinsam in einen Tag zu starten, dessen Abend traditionell im Zeichen von Besinnlichkeit, Familienzeit und Bescherung steht. Im Mittelpunkt steht das Zusammensein mit Freundinnen und Freunden, begleitet von Sekt oder anderen Getränken sowie musikalischem Rahmenprogramm.