Holy Motors in Allmersbach: Oldtimer-Fans feiern den Saisonstart mit Chrom, Benzin und Begegnungen

Chrom, Benzinduft und Fachgespräche: In Allmersbach im Tal hat die Oldtimer-Szene am Sonntag die Saison eröffnet. Vom Hot Rod bis zum Youngtimer ist alles dabei.
Holy Motors! Unter diesem Motto trafen sich Fans schnittiger Automobile am Sonntag zur Saisoneröffnung in Allmersbach im Tal, um an der Hüfteläckerstraße klassische Fahrzeuge zu feiern. Die Genuss- und Eventlocation NaturReich von Meike Höfliger mit ihrer „Imkerei am Turm“ verwandelte sich für einen Tag in ein Mekka für Oldtimer- und Youngtimerfreunde – das Summen der Bienen wich dem Brummen der Motoren.