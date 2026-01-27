Geschichte: Auschwitz-Gedenken – Überlebende warnen vor neuem Hass

Der Holocaust ist seit mehr als 80 Jahren vorbei - der Antisemitismus jedoch wuchert bis heute weiter. Zum Gedenktag ziehen Überlebende und Politiker erschreckende Verbindungen in die Gegenwart.
Warschau/Berlin - Zum 81. Jahrestag der Befreiung des früheren deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau wurde der Opfer des NS-Terrors gedacht. Ein Überlebender warnte bei der Gedenkfeier in Polen vor zunehmendem Hass in der Gesellschaft. Es gebe derzeit viele Zeichen, die ihm nur allzu bekannt seien, sagte der 96 Jahre alte Auschwitz-Überlebende Bernard Offen.