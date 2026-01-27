Holocaust-Gedenken: Woran wir uns erinnern sollten

Langer Schatten der Geschichte: Was dem Holocaust vorausging, ist wieder salonfähig, kommentiert unser Autor Armin Käfer.
Es ist modern geworden, sich über das „Gedenktheater“ zu mokieren, das alljährlich an die schlimmsten Verbrechen der Menschheit erinnern soll. Am Mittwoch spricht dazu Tova Friedman im Deutschen Bundestag, die als Kind die Hölle von Auschwitz überlebt hat. Sie ist eine der letzten Zeitzeuginnen. Das „Gedenktheater“ wird nicht bleiben, wie es war, weil Menschen wie sie uns bald nicht mehr authentisch erzählen können, was ihnen damals widerfahren ist.