Hollywoodstar sorgt für Wirbel: Panikattacke? Sharon Stone spricht über verrückten Opernball-Abend

Sharon Stone sorgte beim Wiener Opernball für Aufsehen: Der "Basic Instinct"-Star soll den Ball am Donnerstagabend kurzzeitig verlassen haben, sogar von einer Panikattacke war die Rede. Das sagt die Schauspielerin selbst über ihren "verrückten Abend".
So viel Prunk und Pomp kann selbst Sharon Stone (67) aus dem Takt bringen. Die Schauspielerin soll am Donnerstagabend wegen einer Panikattacke den Wiener Opernball vorzeitig verlassen haben, kehrte aber kurz darauf aus dem Hotel zurück, wie österreichische Medien berichten. Das sagt der "Basic Instinct"-Star selbst dazu.