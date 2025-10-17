Hollywoodstar sollte sich umbenennen: Chuck Spadina statt Keanu Reeves? Seine kuriose Namensgeschichte

Keanu Reeves verrät im Podcast "New Heights", warum er zu Beginn seiner Hollywoodkarriere kurzzeitig einen anderen Namen annahm - und welchen weiteren Namen er sich fast selbst verpasst hätte.

Bevor Keanu Reeves (61) in Hollywood seinen Durchbruch feierte, trat der Schauspieler eine Zeit lang unter einem anderen Namen auf. Der "John Wick"-Star war zu Gast in Jason (37) und Travis Kelces (36) Podcast "New Heights" und erzählte, dass er von Kanada nach Los Angeles gezogen sei, um seine Schauspielkarriere voranzutreiben.

Doch kaum angekommen, schlug ihm sein Manager vor, seinen Namen zu ändern. "Ich war in Toronto, Kanada, und dann bekam ich einen Manager, der in Los Angeles lebte", erzählte Reeves. "Mit 20 Jahren fuhr ich also mit meinem Auto nach Los Angeles. Als ich ausgestiegen bin, sagte mein Manager: 'Wir wollen deinen Namen ändern.'" Reeves bezeichnete diesen Moment als "Hollywoods Willkommensgruß". Der Schauspieler dachte offenbar darüber nach, denn weiter erzählte er: "Ich erinnere mich, dass ich am Strand spazieren ging und dachte: 'Mein Name? Was wäre, wenn ich meinen Namen ändern würde?'".

So nannte er sich für eine kurze Zeit

Travis Kelce fragte den Schauspieler, ob sich der Manager schon einen neuen Namen für ihn ausgedacht hatte. Reeves verneinte und gab zu, dass er ihn sich selbst aussuchen sollte. "Mein zweiter Vorname ist Charles, also dachte ich mir: 'Chuck?' Und ich bin in einer Straße namens Spadina aufgewachsen - Chuck Spadina?"

Nachdem sich Reeves weitere Gedanken über den neuen Namen gemacht hatte, entschied er sich letztendlich für "K. C. Reeves". Der Schauspieler war 1986 in einer Folge der Anthologie-Serie "The Magical World of Disney" zu sehen und tauchte im Abspann mit ebendiesem Namen auf. Die Namensänderung hielt jedoch nicht lange an. "Ich konnte es nicht tun. Bei den Vorsprechen nannten sie mich 'K.C. Reeves' und ich reagierte nicht mal", so der Schauspieler. "Sechs Monate später dachte ich mir: 'Ich mache das nicht.'"

Keanu Reeves' neue Komödie "Good Fortune" läuft seit dem 16. Oktober in den deutschen Kinos.