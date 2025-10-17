Hollywoodstar sollte sich umbenennen: Chuck Spadina statt Keanu Reeves? Seine kuriose Namensgeschichte

Keanu Reeves verrät im Podcast "New Heights", warum er zu Beginn seiner Hollywoodkarriere kurzzeitig einen anderen Namen annahm - und welchen weiteren Namen er sich fast selbst verpasst hätte.
Bevor Keanu Reeves (61) in Hollywood seinen Durchbruch feierte, trat der Schauspieler eine Zeit lang unter einem anderen Namen auf. Der "John Wick"-Star war zu Gast in Jason (37) und Travis Kelces (36) Podcast "New Heights" und erzählte, dass er von Kanada nach Los Angeles gezogen sei, um seine Schauspielkarriere voranzutreiben.