Hollywoodstar liebt Essen: Julia Roberts bekocht am Set die Crew

Wenn Julia Roberts dreht, bleibt die Küche nicht kalt. Der Hollywoodstar bekocht am Set die Crew und hat eine klare Philosophie: Essen muss echt sein, nicht kompliziert.
Julia Roberts (57) steht nicht nur gerne vor der Kamera, sondern auch regelmäßig in der Küche. Die Schauspielerin hat während der Dreharbeiten zu ihrem Film "After the Hunt", der am 16. Oktober im Kino erschien, die Crew persönlich bekocht. Gegenüber der "Augsburger Allgemeinen" berichtet die Oscarpreisträgerin, dass das für sie ganz normal ist.