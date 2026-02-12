Keanu Reeves sorgte beim Formel-1-Wintertest in Bahrain für Aufsehen. Der Motorsport interessierte Schauspieler zeigte sich mit struppiger Frisur und einem dichten, ergrauten Bart.
Keanu Reeves (61) hat beim Formel-1-Wintertest in Bahrain wegen seines lockeren Looks die Blicke auf sich gezogen. Der "Matrix"-Star präsentierte sich am Rand der Rennstrecke mit auffällig struppig, wild abstehenden Haaren und einem deutlich dichteren, grau gewordenen Bart. Sein Outfit blieb dabei ganz typisch Reeves: Ein dunkles Jeanshemd über einem schlichten schwarzen T-Shirt, dazu eine Sonnenbrille.