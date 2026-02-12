Keanu Reeves sorgte beim Formel-1-Wintertest in Bahrain für Aufsehen. Der Motorsport interessierte Schauspieler zeigte sich mit struppiger Frisur und einem dichten, ergrauten Bart.

Keanu Reeves (61) hat beim Formel-1-Wintertest in Bahrain wegen seines lockeren Looks die Blicke auf sich gezogen. Der "Matrix"-Star präsentierte sich am Rand der Rennstrecke mit auffällig struppig, wild abstehenden Haaren und einem deutlich dichteren, grau gewordenen Bart. Sein Outfit blieb dabei ganz typisch Reeves: Ein dunkles Jeanshemd über einem schlichten schwarzen T-Shirt, dazu eine Sonnenbrille.

So beobachtete er in dem arabischen Land die Testfahrten von der Seitenlinie. Bilder zeigen ihn auch mit einem Mikrofon in der Hand im Gespräch mit dem Formel-1-Reporter Lawrence Barretto. Auch am zweiten Tag der Testfahrten war Reeves vor Ort, diesmal mit geordneteren Haaren und einem lockeren Sakko über dem T-Shirt.

Benzin im Blut

Reeves gehört seit Jahren zu den prominentesten Formel-1-Fans überhaupt. 2023 wirkte er etwa als Erzähler an der gefeierten Disney+-Dokumentation "Brawn: The Impossible Formula 1 Story" mit, die die Geschichte hinter Jenson Buttons WM-Titel 2009 nachzeichnet.

Demnächst fungiert er als Host und Executive Producer einer Dokumentarserie über den Einstieg des Cadillac-Teams in die Formel 1, die in diesem Jahr erscheinen soll. "Es ist Cadillac, es ist Formel 1 - und die Möglichkeit, dabei mitwirken zu dürfen, ist einfach unglaublich spannend", schwärmte der Hollywoodstar in einem Interview mit "Sky Sport".

Einen Auftritt im möglichen Sequel des Formel-1-Kinofilms mit Kollege Brad Pitt (62) schließt er hingegen kategorisch aus. "Nein, überhaupt nicht. Ich bin einfach nur glücklich, Fan zu sein. Ich bin hier, um dabei zu sein und Geschichten zu erzählen", antwortete er auf die Frage nach seiner Mitwirkung.

Die nächste Formel-1-Saison startet Anfang März mit dem Großen Preis von Australien. Die vergangene Weltmeisterschaft gewann Lando Norris (26) im Team von McLaren-Mercedes.