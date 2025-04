Hollywoodstar in Reality-Show: Promi Big Brother: Mickey Rourke nimmt an britischer Version teil

"Promi Big Brother": Mickey Rourke nimmt an britischer Version teil

Hollywoodstar in Reality-Show

1 Mickey Rourke - hier 2023 am Wellington Club in Neuseeland - zieht in den britischen "Promi Big Brother"-Container. Foto: Action Press / Charlie Pycraft / Backgrid

Die Besetzung für die neue Staffel "Celebrity Big Brother" steht fest: Neben verschiedenen TV-Stars und Sängern wird auch Hollywood-Legende Mickey Rourke in den TV-Container einziehen. Der 72-jährige Schauspieler gilt als einer der größten Namen, die jemals bei der Show mitgemacht haben.











Der Cast für die kommende Staffel von "Celebrity Big Brother" - die britische Version von "Promi Big Brother" - wurde nun vollständig enthüllt, mit einer großen Überraschung: Hollywoodstar Mickey Rourke (72) ist der letzte bestätigte Teilnehmer und wird am Montag in den berühmten TV-Container einziehen. Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, gilt der Oscar-nominierte Schauspieler als einer der spektakulärsten Neuzugänge in der Geschichte der Reality-Show.