Hollywoodstar: Chris Hemsworths Kinder finden ihren Vater gar nicht cool

Chris Hemsworth zählt zu den größten Actionstars Hollywoods - doch zu Hause ist davon wenig zu spüren. Bei der Premiere seines neuen Films verriet der dreifache Vater, was seine Kinder wirklich über seine Karriere denken.
Millionen Fans rund um den Globus verehren Chris Hemsworth (42) als Actionheld und Leinwandstar. Doch in den eigenen vier Wänden sieht die Sache offenbar ganz anders aus. Bei der Weltpremiere seines neuen Thrillers "Crime 101" am 10. Februar in Los Angeles plauderte der Australier gegenüber dem "People"-Magazin über die ernüchternde Reaktion seines Nachwuchses auf seinen Beruf.