Hollywoods heißester Tisch: Luxus-Restaurant: Hier isst nicht einmal Jeff Bezos ohne Reservierung

Das Somni in West Hollywood holt den dritten Michelin-Stern. Es hat nur 14 Plätze, ein Menü dafür 25 Gänge. Selbst die Superreichen und -schönen müssen hier im Voraus reservieren.
West Hollywood hat einen neuen Superstar - und er steht nicht auf der Bühne, sondern hinter dem Herd. Das Restaurant Somni, versteckt hinter Dan Tana's, ist seit Ende Juni Mitglied im erlesensten Club der Gourmetwelt: Es wurde mit dem dritten Michelin-Stern ausgezeichnet. Nur 16 Lokale in den gesamten USA können diesen Ruhm für sich beanspruchen. Was das Restaurant so besonders macht.