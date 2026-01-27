Hollywoods Drehbuchautoren habe ihre Favoriten für die diesjährigen Preise des Verbands nominiert. Darunter sind viele Kandidaten, die auch bei den Oscars antreten.
Los Angeles - Die Drehbücher für das Vampir-Südstaatendrama "Blood & Sinners" und für den Film "Hamnet" über die Shakespeare-Familie sind für die diesjährigen Auszeichnungen von Hollywoods Drehbuchautoren nominiert. Der Verband Writers Guild of America (WGA) gab die Auswahl der Kandidaten in mehreren Sparten bekannt. Die Trophäen sollen am 8. März bei Feiern in New York und Los Angeles zum 78. Mal vergeben werden.