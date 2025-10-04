Hollywood Walk of Fame: Gilmore Girls-Reunion bei Zeremonie

Als Serienmutter Lorelai Gilmore aus der Kultserie "Gilmore Girls" ist sie unvergessen. Jetzt ist Schauspielerin Lauren Graham mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt worden.

Die ikonische Serie "Gilmore Girls" wird am 5. Oktober dieses Jahres 25 Jahre alt. Pünktlich zum runden Jubiläum hat jetzt Serienstar Lauren Graham (58) - sie spielte Mutter Lorelai Gilmore - einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame in Los Angeles erhalten. Bei der feierlichen Enthüllungszeremonie auf dem Hollywood Boulevard waren neben Graham auch etliche ihrer Co-Stars sowie Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino (59) anwesend.

Lauren Graham bedankt sich auch bei den "Gilmore Girls"-Fans Graham erklärte in ihrer Dankesrede, dass sie "stolz" auf ihre Arbeit an der Serie sei und bedankte sich auch bei den treuen Fans von "Gilmore Girls", die so "freundlich" und "begeistert" seien.

"Ich bin so gerührt, wenn sie auf mich zukommen - meistens auf der Toilette am Flughafen - und mir erzählen, wie viel ihnen die Serie bedeutet hat und dass sie sie mit einem Familienmitglied geteilt und vielleicht sogar an eine andere Generation weitergegeben haben", so Graham.

Nur Rory-Gilmore-Darstellerin Alexis Bledel fehlte

Bei der Walk-of-Fame-Zeremonie war auch Schauspieler Scott Patterson (67) anwesend, der in "Gilmore Girls" Lorelais späteren Partner Luke verkörperte. Auch Serienmutter Kelly Bishop (spielte Emily Gilmore, 81), Matt Czuchry (Logan, 48) und Fan-Liebling Yanic Truesdale (Michel, 55) waren vor Ort und feierten Graham. Einzig Lorelai Gilmores Serientochter Alexis Bledel (Rory Gilmore, 44) fehlte aus unbekannten Gründen. Sie stand allerdings zuletzt bei der Emmy-Verleihung mit Graham auf der Bühne und zelebrierte dort das runde Jubiläum der immer noch so beliebten Serie.

"Gilmore Girls"-Schöpferin Amy Sherman-Palladino hielt ebenfalls eine Rede bei der Zeremonie und erinnerte sich, dass sie sich vor Serienstart gesorgt hatte, die Figur Lorelai sei "unbesetzbar". Doch als sie Schauspielerin Graham getroffen habe, sei ihr sofort klar gewesen: "Sie ist es."

"Gilmore Girls" wurde ursprünglich in sieben Staffeln von 2000 bis zum Jahr 2007 auf den US-Kanälen The WB und The CW ausgestrahlt. Im Streaming erwies sich die Serie später als immer noch überaus beliebt und erfolgreich, sodass der Streamingdienst Netflix 2016 die Revival-Staffel "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" mit den Originalstars ins Programm aufnahm.