Hollywood Walk of Fame: Gilmore Girls-Reunion bei Zeremonie

Als Serienmutter Lorelai Gilmore aus der Kultserie "Gilmore Girls" ist sie unvergessen. Jetzt ist Schauspielerin Lauren Graham mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt worden.
Die ikonische Serie "Gilmore Girls" wird am 5. Oktober dieses Jahres 25 Jahre alt. Pünktlich zum runden Jubiläum hat jetzt Serienstar Lauren Graham (58) - sie spielte Mutter Lorelai Gilmore - einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame in Los Angeles erhalten. Bei der feierlichen Enthüllungszeremonie auf dem Hollywood Boulevard waren neben Graham auch etliche ihrer Co-Stars sowie Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino (59) anwesend.