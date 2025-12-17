Hollywood: Trump-Schwiegersohn zieht sich aus Warner-Gebot zurück

Beim Gebot von Paramount für das Hollywood-Urgestein Warner Brothers sorgte für Aufsehen, dass Präsidenten-Schwiegersohn Jared Kushner als Geldgeber mit an Bord war. Damit ist nun Schluss.
Los Angeles - Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, hat sich aus der Bieterschlacht um den Hollywood-Konzern Warner Brothers zurückgezogen. Kushners Investmentfirma Affinity Partners war unter den Geldgebern des Warner-Rivalen Paramount bei dessen 108,4 Milliarden Dollar schwerem Gebot. Affinity habe entschieden, den Plan nicht weiterzuverfolgen, sagte ein Sprecher dem Finanzdienst Bloomberg.