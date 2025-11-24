Lupita Nyong'o blickt offen zurück auf die Jahre nach ihrem Oscargewinn und enthüllt: Statt vielfältiger Rollen bekam sie vor allem immer wieder die gleichen Parts angeboten - als Sklavin. Die Schauspielerin kritisiert, dass sie hauptsächlich für stereotypische Charaktere vorgesehen war.
Mit ihrer Rolle in "12 Years a Slave" gewann Lupita Nyong'o (42) nicht nur weltweite Anerkennung, sondern auch den Oscar als beste Nebendarstellerin. Doch der Sieg war keine Garantie dafür, dass sie sich nun aussuchen konnte, welche Rollen sie spielen will.