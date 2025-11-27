Hollywood-Star wird Markenbotschafter: Brad Pitt ist das neue Werbegesicht für Mercedes

Mercedes setzt für die Premiere seines kommenden elektrischen GT-Modells auf Hollywood-Starpower: Brad Pitt übernimmt die Hauptrolle in einem aufwendig produzierten Werbespot, der in Las Vegas gedreht wurde und den Boliden mit driftender Action und Kino-Look in Szene setzt.
Neuer Job für den Hollywood-Star: Mercedes-AMG hat in einem neuen Werbespot die Zusammenarbeit mit Brad Pitt (61) als neuem Markenbotschafter eingeläutet. Das Unternehmen stellt in dem Clip das neue Mercedes-AMG GT Coupe 4 Türer vor und die Hollywood-Legende spielt darin die Hauptrolle.