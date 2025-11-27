Hollywood-Star wird Markenbotschafter: Brad Pitt ist das neue Werbegesicht für Mercedes

Mercedes setzt für die Premiere seines kommenden elektrischen GT-Modells auf Hollywood-Starpower: Brad Pitt übernimmt die Hauptrolle in einem aufwendig produzierten Werbespot, der in Las Vegas gedreht wurde und den Boliden mit driftender Action und Kino-Look in Szene setzt.

Neuer Job für den Hollywood-Star: Mercedes-AMG hat in einem neuen Werbespot die Zusammenarbeit mit Brad Pitt (61) als neuem Markenbotschafter eingeläutet. Das Unternehmen stellt in dem Clip das neue Mercedes-AMG GT Coupe 4 Türer vor und die Hollywood-Legende spielt darin die Hauptrolle.

Kurzauftritt von bekanntem Formel-1-Pilot Gedreht wurde vor einem Luxushotel in Las Vegas, an dem der AMG-Prototyp für Brad Pitt vom Parkservice vorgefahren werden soll. Und zwar nicht von irgendeinem Fahrer: Formel-1-Pilot George Russell (27) liefert eine kurze, aber eindrucksvolle Drift-Einlage. "Das Warten hat sich gelohnt", raunt Brad Pitt, als er seinen Wagen bekommt. Der eigentliche Star, der neue Elektro-GT, wird ab 2026 als Serienmodell erwartet.

Spot im Kino-Look

Der Clip erinnert weniger an eine klassische Auto-Werbung und mehr an einen Filmtrailer. Mit schnellen Schnitten und einer Prise Humor wird der elektrische GT als sportliches Prestige-Modell in Szene gesetzt. Als er sein Auto bekommt, übernimmt der Hollywood-Star Brad Pitt im Spot schließlich das Steuer und fährt stilvoll - aber natürlich ebenfalls mit quietschenden Reifen - davon.

Warum AMG auf Hollywood setzt

Mit dem Werbespot zielt Mercedes auf Aufmerksamkeit außerhalb der typischen Auto-Blase. Die Kombination aus Hollywood-Star, Rennfahrer und Film-Look soll das Markenimage stärken und den Wechsel ins elektrische Zeitalter emotionaler erzählen. Der Spot positioniert den GT als Lifestyle-Objekt - nicht nur als reines Performance-Auto.