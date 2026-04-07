Mit einem Selbstporträt, das während seiner Scheidung von Amber Heard entstanden ist: Eine Kunstgalerie in Fulda stellt Gemälde von Johnny Depp aus. Nicht die einzige Gelegenheit in Deutschland, gerade Bilder des Hollywood-Stars zu sehen.
Seit dem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (39) ist Johnny Depp (62) hierzulande nur noch äußerst selten auf der Kinoleinwand zu sehen. Doch nun kommen andere Kunstwerke des Hollywood-Stars nach Deutschland. Die Galerie Bilder Fuchs in Fulda stellt bald Gemälde des Schauspielers aus. Dies gab die Kunsthandlung in einer Pressemitteilung bekannt.