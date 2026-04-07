Mit einem Selbstporträt, das während seiner Scheidung von Amber Heard entstanden ist: Eine Kunstgalerie in Fulda stellt Gemälde von Johnny Depp aus. Nicht die einzige Gelegenheit in Deutschland, gerade Bilder des Hollywood-Stars zu sehen.

Seit dem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (39) ist Johnny Depp (62) hierzulande nur noch äußerst selten auf der Kinoleinwand zu sehen. Doch nun kommen andere Kunstwerke des Hollywood-Stars nach Deutschland. Die Galerie Bilder Fuchs in Fulda stellt bald Gemälde des Schauspielers aus. Dies gab die Kunsthandlung in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Ausstellung mit dem Titel "Introducing Johnny Depp" öffnet am 24. April 2026 ihre Pforten. Sie läuft bis zum 23. Mai dieses Jahres.

Johnny Depp ist schon lange als Maler aktiv. Bereits vor seiner Karriere als Schauspieler hielt er in Skizzenbüchern seine Umwelt fest, heißt es in der Mitteilung von Bilder Fuchs. Seine Kunstwerke zeigte er aber lange nur privat Freunden und Verwandten.

Johnny Depp: Erfolgreiches Ausstellungs-Debüt 2022

Erst 2022 wagte sich Johnny Depp mit seinen Gemälden an die Öffentlichkeit. 2022 debütierte er mit der Ausstellung "Friends & Heroes". Er stellte in London Gemälde von Vorbildern und befreundeten Künstlern wie Al Pacino, Bob Dylan oder Keith Richards aus. Die Werke waren innerhalb kürzester Zeit verkauft.

"Ich habe Kunst schon immer genutzt, um meine Gefühle auszudrücken und über die Menschen nachzudenken, die mir am wichtigsten sind, wie meine Familie, meine Freunde und Menschen, die ich bewundere", sagte Johnny Depp 2022 anlässlich seines öffentlichen Debüts als bildender Künstler. "Meine Bilder sind ein fester Bestandteil meines Lebens, aber ich habe sie für mich behalten und mich selbst eingeschränkt. Niemand sollte sich jemals einschränken", fügte er hinzu.

Selbstporträt und Bunnyman in Fulda

In Fulda zeigt Johnny Depp nun etwa ein Bild namens "Five". Es entstand 2021, als er in das fünfte Jahr einer schwierigen Lebensphase eintrat, heißt es von Seiten der Galerie. Dabei handelte es sich um die Trennung von Amber Heard. Das Kunstwerk basiert auf einem Foto aus Johnny Depps Werbung für das Parfüm Sauvage von Dior.

Ein Motiv, das sich durch mehrere in Fulda ausgestellte Bilder zieht, ist die Figur des Bunnyman. Der Hasenmann basiert auf einer Gestalt, die angeblich Johnny Depp und seinem Sohn unabhängig voneinander in ihren Träumen erschienen ist.

Bilder Fuchs in Fulda ist übrigens nicht die einzige deutsche Galerie, die Werke von Johnny Depp zeigt. Seit dem 21. März sind in der Kunstgalerie Queens in der baden-württembergischen Stadt Emmendingen Bilder des "Fluch der Karibik"-Stars zu sehen. Darunter sind Bilder aus der "Friends & Heroes"-Reihe. Auch die art gallery Wiesbaden präsentierte Bilder des Schauspielers.